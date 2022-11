Reprodução - 05.11.2022 Nikolas Ferreira foi o deputado federal mais votado de Minas Gerais

O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) teve sua conta do Twitter e do Instagram suspensas após atacar a lisura das urnas alegando uma suposta fraude nas eleições presidenciais em uma publicação na plataforma. O perfil do político aparece como 'retido' por decisão judicial.

Na sexta, o deputado teve a conta no Twitter suspensa e chegou até a se pronunciar através da sua conta no Instagram - que também foi suspensa neste sábado - com um print da notificação emitida pelo Twitter. O pedido de suspensão, segundo Nikolas, foi emitido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

"Eu basicamente transcrevi o que o argentino disse no Twitter e provavelmente foi por isso que derrubaram minha conta, com quase 2 milhões de seguidores", disse. Nikolas definiu a decisão como "surreal" e afirmou ter entrado em contato com advogados.

O deputado publicou uma live feita pelo argentino Fernando Cerimedo em que ele diz que versões anteriores ao modelo 2020 da urna eletrônica não seriam auditáveis e contabilizaram menos votos para o presidente Jair Bolsonaro (PL). A suspeita também foi mencionada pelo por outros bolsonaristas e apoiadores do atual mandatário do país.

As alegações de suposta fraude não são verdadeiras, já que em maio a Comissão Avaliadora do TPS (Teste Público de Segurança) emitiu relatório comprovando a segurança e integridade das urnas.

No dia 30 de outubro, as Forças Armadas e outras três entidades fiscalizadoras também assinaram a zerésima dos sistemas de totalização de votos. O documento comprova que não há votos computados na máquina antes do início da votação.

