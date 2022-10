Reprodução/CNN Brasil - 12.10.2022 Boulos debateu com Nikolas Ferreira

Nesta quarta-feira (12), os deputados federais eleitos Guilherme Boulos (PSOL) e Nikolas Ferreira (PL) participaram de um debate promovido pela CNN Brasil . O psolista criticou o futuro colega de Congresso por conta do seu posicionamento sobre a pauta econômica.



“Você, como representante do bolsonarismo, deputado federal mais votado, não tenha uma proposta econômica para apresentar. É impressionante, você não fala [de economia]”, lamentou Boulos após analisar o plano econômico elaborado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Durante o debate, o deputado eleito criticou a participação do psolista no grupo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto). Boulos aproveitou para rebater e zombar do apoiador do chefe do executivo federal.

“Você fala de invasão. Uma coisa que precisa ser invadida neste país é essa sua cabecinha oca, esse cérebro seu sem função social alguma. Só sabe propagar fake news, jogar com moralismo baixo, lacração de YouTube. Não sabe apresentar uma proposta econômica para o povo brasileiro. É triste, você é o retrato fiel do bolsonarismo”, disparou.

Se há alguma invasão que precisa ser feita é nessa sua cabecinha oca, Nikolas. #DebateCNN pic.twitter.com/eKbndEtWhk — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) October 12, 2022

O debate promovido pela CNN Brasil colocou em pautas diversos temas para que os dois políticos debatessem. O convite foi feito por causa da popularidade de ambos nas eleições 2022 .



Nikolas tem forte ligação com Bolsonaro e está responsável por tentar conquistar votos ao atual presidente no Nordeste e Minas Gerais. Já Boulos tem trabalhado na campanha de Lula no estado de São Paulo.

Nikolas e Boulos nas eleições 2022

Com o discurso conservador, Nikolas recebeu o apoio de igrejas e empresários mineiros para realizar sua campanha. Ele usou as redes sociais para atingir os eleitores, o que lhe rendeu cerca de 1,5 milhão de votos, sendo o candidato a deputado federal mais votado do Brasil.

Guilherme Boulos se preparou para concorrer ao cargo de governador do estado de São Paulo. Porém, após dialogar com Lula (PT), ele resolveu abrir mão da candidatura para apoiar Fernando Haddad (PT). O psolista concorreu a deputado federal e recebeu 1 milhão de votos, ficando em primeiro lugar no estado e em segundo no ranking nacional.

