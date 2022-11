Divulgação /MPMS Georges Seigneur, novo procurador-geral do MPDFT

Foi publicado nesta sexta-feira (4), no Diário Oficial da União (DOU), a nomeação de Georges Seigneur como novo procurador-geral de Justiça do Distrito Federal. A decisão foi do atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).



O nome de Seigneur fazia parte de uma tríplice lista enviada a Bolsonaro . O promotor estava em segundo lugar, com 227 votos. Em primeiro estava Dermeval Farias Gomes Filho, que obteve 234 votos.

Seigneur assume a vaga no dia 10 de dezembro, e cumpre um mandado de dois no Ministério Público no Distrito Federal e Territórios ( MPDFT ). Georges entra no lugar de Fabiana Costa Oliveira Barreto, que ficou à frente do cargo durante quatro anos.







O promotor já integrou a equipe administrativa do MPDFT , trabalhando por cerca de 20 anos. Na instituição, atuou como assessor de políticas institucionais, chefe de gabinete e assessor parlamentar.



Georges é especialista em direito processual penal, e fez mestrado em direto na Universidade de Brasília (UnB).



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.