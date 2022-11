Reprodução Redes Sociais Caco Barcelos sofre ameaça no Mato Grosso do Sul

O repórter especial Caco Barcellos flagrou uma ação suspeita de compra de votos pela prefeitura de Coronel Sapucaia (MS) junto a beneficiários do Auxílio Brasil, apenas 48 horas antes da realização do segundo turno das eleições presidenciais.

Na reportagem, moradores que aceitaram falar ao programa, disseram que muitos moradores estariam sendo 'pressionados' a votar em Jair Bolsonaro. Veja o vídeo abaixo:

Coronel Sapucaia (MS) é uma das três cidades em todo o Brasil que registrou empate entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) no 1º turno. No domingo, o município registrou vitória de Bolsonaro no segundo turno.

A Procuradoria Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul disse que vai investigar denúncia de assédio eleitoral ocorrido em Coronel Sapucaia (MS), cidade a 420 km da capital Campo Grande. "Serão solicitadas diligências ao promotor eleitoral de Coronel Sapucaia para instruir o feito", afirma o Ministério Público Eleitoral do estado.

VALE VER: No #ProfissãoRepórter , Caco Barcellos flagra ação de compra de votos pela prefeitura de Coronel Sapucaia (MS) com beneficiários do Auxílio Brasil, a poucas horas das #Eleições2022 . Mais: a reportagem rendeu ao jornalista uma ameaça enquanto ainda estava na cidade 🤨 pic.twitter.com/6KdCtzAHI4 — Jeff Nascimento (@jnascim) November 2, 2022

