Reprodução/Twitter Rodovias têm 129 pontos com 216 quilômetros de filas

As rodovias pelo Brasil ainda tinham 129 pontos de bloqueios e 216 quilômetros de fila na manhã desta quarta-feira (2), segundo a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias.



Houve uma redução na quantidade de bloqueios na comparação com o início da noite de terça-feira (1), quando o número era de 189 pontos de bloqueio e 274 quilômetros de fila.

Segundo a associação, do total de bloqueios, 36 são totais e 93 são parciais. Em São Paulo, um dos bloqueios, no município de Mogi Mirim, a extensão da fila chegou a 20 quilômetros.

Os bloqueios das estradas seguem desde domingo e são realizados por bolsonaristas que não aceitaram o resultado da eleição presidencial, que teve Luiz Inácio Lula da Silva (PT) eleito.

Segundo a PRF, ainda existem 156 pontos com bloqueio total ou parcial nas estradas. Em certo momento, o movimento de bolsonaristas chegou a ocupar 271 estradas.

