Reprodução/CNN Caminhoneiros bolsonaristas param manifestações em rodovias do Rio

Caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) já não interditam mais as rodovias do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (2). Os manifestantes bloquearam diversos trechos do estado desde o último domingo (30), como forma de protesto por não aceitarem o resultado das eleições que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O grupo vem reivindicando que as Forças Armadas promovam uma intervenção militar, o que é proibido pela Constituição Federal. As últimas ocupações foram registradas por volta de 1h na BR-116.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até às 5h, havia apenas pontos de concentração de manifestantes na Rodovia Presidente Dutra, a BR-116.

Em Itatiaia, no Km 310, um grupo de 30 pessoas ficou no acostamento da via, mas o tráfego seguiu normalmente.

No Km 281, em Barra Mansa, a faixa da direita ainda estava interditada e o trânsito seguindo pela faixa da esquerda. Não houve impactos aos motoristas e passageiros, já que há baixo fluxo no horário.

