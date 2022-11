Fábio Rodrigues - Agência Brasil STF (Supremo Tribunal Federal)

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) emitiu uma nota oficial nesta terça-feria (1), após o discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre as eleições 2022 . A corte reitera a importância do pronunciamento no que diz respeito ao direito de ir e vir, relacionando com os bloqueios nas rodovias de vários estados do Brasil .

"O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do Presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições", disse o STF.

O mandatário iniciou o discurso agradecendo os mais de 58 milhões de votos que teve no segundo turno. Em seguida, comentou sobre as manifestações que bloqueiam as estradas em vários estados do país.

"Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir", disse o Chefe do Executivo.

Após o pronunciamento, Bolsonaro se dirigiu a sede do Supremo Tribunal Federal.

Manifestações

Momentos após Bolsonaro perder as eleições, apoiadores do presidente bloquearam vias em vários estados do Brasil . Eles alegam fraude nas urnas, o que já foi descartado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais ( FenaPRF ) e os Sindicatos dos Policiais Rodoviários Federais disseram, nesta terça-feira (1), que o “silêncio” do presidente Jair Bolsonaro sobre a derrota nas eleições causou problemas na “pacificação do país” .

As manifestações causaram congestionamentos em diversos pontos do país, inclusive na entrada do aeroporto de Guarulhos. Vários voos tiveram que ser cancelados, o que resultou em prejuízos para empresas de aviação e também para milhares de brasileiros.

Na noite de ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizou o uso a PM nos Estados para conter as manifestações, diante da "omissão e inércia" da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já nesta terça, o magistrado autorizou os policiais a prenderem em flagrante motoristas que estejam usando caminhões para bloquear as estradas e aplicação de multa diária de R$ 100 mil.

