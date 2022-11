Divulgação Presidente do PSD, Gilberto Kassab, cumprimenta o presidente eleito Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer se reunir nos próximos dias com o presidente do PSD Gilberto Kassab . O petista irá propor ao partido que faça parte do seu governo. A tendência é que o ex-ministro do governo Dilma Rousseff (PT) aceite a proposta e indique nomes para Ministérios.



Segundo apurou o Portal iG, Kassab apoiou informalmente a chapa Lula-Alckmin na corrida presidencial. Porém, a aliança formal não ocorreu porque o ex-ministro quis evitar conflitos nas esferas estaduais. Em Minas Gerais e Rio de Janeiro, por exemplo, a legenda esteve com Lula. Em São Paulo, o partido embarcou na candidatura de Jair Bolsonaro (PL).

Com o fim das eleições 2022, Kassab abriu conversas com integrantes do PT e deve ficar frente a frente com Lula já na próxima semana. Ele garantiu que agora não há nenhum empecilho para estar ao lado do Partido dos Trabalhadores já neste fim de ano.

No entanto, Kassab fará algumas exigências, que deverão ser aceitas pelo futuro presidente do Brasil. Uma delas é a manutenção de Rodrigo Pacheco (PSD) no comando do Senado. Ele também indicará nomes para ocupar Ministérios a partir do ano que vem.

Uma das sugestões que será apresentada pelo ex-prefeito de São Paulo é Alexandre Kalil. O ex-prefeito de Belo Horizonte é cotado para ocupar o Ministério dos Esportes, que deverá ser recriado por Lula. O senador Carlos Fávaro (PSD) será indicado para ocupar o Ministério da Agricultura.

Outras sugestões serão dadas por Kassab, mas o martelo será batido por Lula. O petista quer negociar com toda a sua base para depois encaixar os nomes em cada Ministério.

O único desejo de Lula neste momento é oficializar o mais rápido possível sua aliança com o PSD. A pressa é para que o partido esteja ao seu lado já neste fim de ano nas negociações para mudanças no Orçamento de 2023.

Lula e o PSD



O namoro entre Lula e PSD começou no fim do ano passado. Inicialmente, cogitou-se Rodrigo Pacheco como vice do petista. À época, o presidente do Senado era pré-candidato à Presidência da República. Só que o senador optou por não concorrer ao cargo.

O PT tentou atrair Kassab para sua coligação. Geraldo Alckmin, vice da chapa, chegou a ser oferecido para se filiar ao PSD. No entanto, o ex-prefeito de São Paulo seguiu irredutível e manteve o partido neutro na corrida presidencial.

Porém, Kassab sempre deixou claro que, caso Lula vencesse a eleição, ele sentaria para negociar e, provavelmente, aceitaria participar do governo petista.

