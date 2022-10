Reprodução/Twitter Carla Zambelli perseguiu um homem negro em São Paulo

Deputados prometeram entrar com pedidos de cassação contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A aliada do presidente Jair Bolsonaro (PL) sacou uma arma para um homem negro, no bairro Jardim Paulista, em um bairro nobre de São Paulo.



"Estou entrando com pedido de cassação contra Carla Zambelli. Não vamos admitir que os bolsonaristas ameacem à mão armada nossos eleitores, nossa eleição, nossa democracia. Responderemos nas urnas, no Conselho de Ética e na Justiça", comunicou a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP).

"A bancada do PSOL vai levar Carla Zambelli ao Conselho de Ética. É intolerável que uma parlamentar coloque as pessoas em risco com arma em punho na rua. As imagens desmentem a alegação dela que teria sido agredida. Não podemos aceitar o ódio e a violência política do bolsonarismo!", contou o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP).

O PT e a Rede garantiram que vão entrar com uma representação para que Zambelli responda no Congresso. “Uma congressista ameaçar um opositor político com um revólver é mais um símbolo do autoritarismo e da violência que o atual governo representa. Não pode ficar impune", afirmou o senador Randolfe Rodrigues (Rede).

O caso

Neste sábado, a deputada federal reeleita Carla Zambelli se envolveu em confusão em um bairro nobre de São Paulo. Em vídeo que tem circulado nas redes sociais, a apoiadora do presidente Jair Bolsonaro aparece segurando uma arma e apontando para um homem.

O episódio ocorreu no cruzamento das alamedas Lorena e Joaquim Eugênio Lima, no Jardins. O fato aconteceu em uma região próxima de onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de um comício de campanha.

A parlamentar bolsonarista postou um vídeo em seu perfil no Instagram para relatar o que aconteceu. Segundo a deputada, ela foi agredida e por isso correu atrás dele com uma arma.

Zambelli explicou que solicitou que o homem aguardasse a polícia chegar para “dar flagrante”. Porém, o rapaz teria a agredido verbalmente e com cuspida. Ainda no vídeo, Carla contou que seu número foi vazado nas redes sociais e, desde então, tem sofrido ameaças de morte.

“Fui agredida agora pouco. Me empurraram no chão, um homem negro. Eles usaram um negro para vir em cima de mim, eram vários”, contou.

No entanto, vídeo publicado pelo jornalista Guilherme Amado, no portal Metrópoles, é possível ver que o homem não a agride. Há um bate-boca generalizado e, no momento que um rapaz negro está indo embora, a deputada tropeça e começa a persegui-lo com seus seguranças.

Carla Zambelli foi eleita deputada federal em 2018 ao apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Ao longo dos quatro anos, ela seguiu na base bolsonarista e acabou sendo reeleita nas eleições 2022, sendo a segunda parlamentar mais votada no estado de São Paulo, ficando abaixo apenas de Guilherme Boulos (PSOL).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.