Reprodução Instagram Silvinei Vasques, da PRF, Jair Bolsonaro e Anderson Torres

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques e o Ministro da Justiça Anderson Torres cancelaram suas participações na coletiva de imprensa da PRF , feita nesta terça-feira (1°). A dupla estava prevista para estar na entrevista em Brasília para se explicar sobre as medidas que o órgão tomaria para encerrar as manifestações que ocorrem nas rodovias.



A coletiva, convocada pela própria PRF, prestou esclarecimentos sobre os problemas nas estradas federais. Porém, tanto Silvinei quanto Torres decidiram na última hora não estarem presentes na entrevista. Os dois se encontram neste momento no Ministério da Justiça.

A assessoria do Ministério da Justiça informou que a não participação de Anderson Torres se deu porque a coletiva teria como principal objetivo apenas apresentar “explicações técnicas” do que tem ocorrido. Os protestos vêm sendo chamados de antidemocráticos.

Durante a entrevista, a alta cúpula da PRF informou que “age em cumprimento da lei, não apoia a ilegalidade”. Os casos de apoio de policiais foram filmados e viralizaram na noite da última segunda-feira (31) nas redes sociais.

Marco Antonio de Barros, da PRF, também deu uma leve reclamação sobre as explicações que o órgão precisou fazer sobre as ações promovidas no domingo (30) de eleições. “Alguma apreensão nossa incomodou e fomos questionados", comentou.

A PRF contou que realizou 182 atuações de trânsito na última segunda. “Somente quem está obstruindo rodovia”, explicou. A multa para quem bloqueia a rodovia é de R$ 5,8 mil. Já os responsáveis pela organização das manifestações, que estão sendo tratadas como antidemocráticas, serão multados em R$ 17,6 mil.

Entenda o caso

O bloqueio de rodovias por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) está acontecendo em estradas de todo o país, após ele ter sido derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente até agora não se pronunciou sobre a derrota e seus apoiadores acusam fraude nas urnas, o que já foi descartado pelo TSE.

As manifestações de apoiadores de Bolsonaro causaram congestionamentos em diversos pontos do país, inclusive na entrada do aeroporto de Guarulhos. Vários voos tiveram que ser cancelados, o que resultou em prejuízos para empresas de aviação e também para milhares de brasileiros.

Na noite de ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizou o uso a PM nos Estados para conter as manifestações, diante da "omissão e inércia" da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já nesta terça, o magistrado autorizou os policiais a prenderem em flagrante motoristas que estejam usando caminhões para bloquear as estradas e aplicação de multa diária de R$ 100 mil.

Diversos governadores, como de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ordenaram que os policiais retirassem os manifestantes das rodovias. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram caminhoneiros e manifestantes sendo retirados das estradas pela PM.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.