Na noite desta segunda-feira (31), o empresário Osmar Alceu Wichocki , de 56 anos, morreu após bater o caminhão que ele dirigia contra uma carreta que estava parada em uma manifestação na BR-364, em Cuiabá, no Mato Grosso . Desde domingo (30), eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciaram uma paralisação no local contrária ao resultado da eleição à Presidência da República que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal ( PRF ), chovia no momento do acidente e Osmar ficou preso preso nas ferragens. Ainda de acordo com a PRF, ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferrimentos e morreu no local. O outro motorista não se feriu.

Nas redes sociais, a irmã de Wichocki se manifestou através de uma publicação dizendo que o acidente ocorreu porque o outro veículo estaria com os faróis apagados, além de não haver sinalização no local.

"Não consigo acreditar até agora que aconteceu isso. Pelo amor de Deus, que essas pessoas tenham compaixão e parem com esses protestos antes que mais vidas se vão. Ninguém vai trazer meu irmão de volta. Um homem com apenas 56 anos com a vida toda pra viver”, escreveu.

Osmar Alceu Wichocki deixa esposa e filhos.

