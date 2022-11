Reprodução/Twitter - 01/11/2022 Apoiadores de Bolsonaro comemorando falsa prisão de Alexandre de Moraes

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) comemoraram nesta terça-feira (1°) a falsa prisão do presidente do TSE ( Tribunal Superior Eleitoral ) do ministro Alexandre de Moraes . A vibração ocorreu nas ruas em frente à sede do Comando Militar do Sul, do Exército Brasileiro, no Centro Histórico de Porto Alegre (RS).



Em vídeos que estão circulando nas redes sociais, uma pessoa afirmou que recebeu a notícia que a polícia prendeu Moraes. Manifestantes, que usavam roupas nas cores verde e amarela, passaram a sacudir bandeiras e se abraçarem aos gritos. No entanto, no fim do vídeo, um homem perguntou para outra pessoa: “É verdade ou é fake news?”.

Mesmo com as comemorações, a verdade que Alexandre de Moraes não foi preso e segue comandando o Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, nesta terça, o ministro ordenou que governadores ordenassem que policiais militares retirassem os protestantes das estradas.

Veja o vídeo:

RS agora: vídeo mostra momento em que manifestantes comemoram, no Centro de Porto Alegre, a prisão de Alexandre de Moraes. Acontece que o ministro não foi preso. A "informação" chegou no zap!



O @cid_martins flagrou: pic.twitter.com/NObamZhw5K — Andressa Xavier (@andressaxa) November 1, 2022

Em Porto Alegre, a Empresa Pública de Transporte e Ciruclação (EPTC), responsável pela fiscalização de trânsito no município, relatou que as manifestações bloquearam a Rua Sete de Setembro, entre as ruas Bento Martins e General Canabarro, e a Avenida Padre Tomé, entre as ruas Siqueira Campos e Andradas.



Quartéis das Forças Armadas e da Brigada Militar ficam localizadas na região. Os atos foram classificados pelo poder judiciário e por lideranças políticas como “antidemocráticos” e “inconstitucionais”.

A Brigada Militar declaro que, “por meio de guarnições do 9º Batalhão de Polícia Militar, está no local acompanhando a manifestação”, mas que o bloqueio em parte das vias “não gerou transtornos ao trânsito”.

Entenda o caso



O bloqueio de rodovias por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) está acontecendo em estradas de todo o país, após ele ter sido derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O presidente até agora não se pronunciou sobre a derrota e seus apoiadores acusam fraude nas urnas, o que já foi descartado pelo TSE.

As manifestações de apoiadores de Bolsonaro causaram congestionamentos em diversos pontos do país, inclusive na entrada do aeroporto de Guarulhos. Vários voos tiveram que ser cancelados, o que resultou em prejuízos para empresas de aviação e também para milhares de brasileiros.

Na noite de ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizou o uso a PM nos Estados para conter as manifestações, diante da "omissão e inércia" da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já nesta terça, o magistrado autorizou os policiais a prenderem em flagrante motoristas que estejam usando caminhões para bloquear as estradas e aplicação de multa diária de R$ 100 mil.



Diversos governadores, como de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ordenaram que os policiais retirassem os manifestantes das rodovias. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram caminhoneiros e manifestantes sendo retirados das estradas pela PM.

