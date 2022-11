Reprodução: Twitter / @felipeneto Felipe Neto posa ao lado de Lula, à época candidato à Presidência da República

De militante antipetista a um dos maiores apoiadores da campanha do presidente eleito Lula (PT), o influenciador Felipe Neto segue tendo intensa mobilização política nas redes sociais , mesmo após quase 24 horas depois do resultado das eleições. Ele prometeu fazer uma live em comemoração à vitória do petista nesta segunda-feira (31), às 19h.

No domingo (30), Neto publicou um vídeo gritando e comemorando quando Lula ultrapassou seu adversário na contagem dos votos. "Virou! Vamo!", gritou ele. Quando o petista foi oficialmente declarado, ele publicou uma foto em que aparece ao lado de Lula acompanhada da legenda: "O bem venceu. Adeus, trevas".

Apesar de não ter feito parte oficialmente da campanha de Lula, o influenciador realizou um intenso trabalho, sobretudo nas últimas semanas, para desmentir fake news espalhadas pela extrema-direita. Ele também travou um embate pessoal com Nikolas Ferreira (PL), o deputado federal mais votado das últimas eleições e da história do estado de Minas Gerais.

O influencer começou a ser mais atuante na campanha de Lula em março deste ano, quando ele foi intimidado pela polícia a pedido da família Bolsonaro. Um delegado pedia sua prisão por "corrupção de menores". Após o episódio, ele fundou o escritório de advocacia "Cala boca já morreu", com o objetivo de ajudar pessoas perseguidas politicamente.

