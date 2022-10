Valter Campanato/Agência Brasil - 22.10.2019 O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB)

Nesta segunda-feira (31), o ex-governador do estado de São Paulo João Doria (sem partido) se pronunciou através das redes sociais e afirmou que é necessário "respeitar a vontade popular", no entanto, Doria não citou nenhum dos presidenciáveis na fala .

No domingo (30), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito o 39º presidente da República com 60.345.999 de votos (50,9%), enquanto o atual mandatário do país, Jair Bolsonaro (PL), teve 58.206.354 de votos (49,1%).

"A democracia pressupõe a alternância de poder. É preciso respeitar a vontade popular, ainda que o eleito não tenha recebido seu apoio", escreveu Doria em uma de suas redes sociais.

O político chegou a ser pré-candidato ao Planalto, mas desistiu da candidatura problemas internos com PSDB. O partido então apoiou Simone Tebet, do MDB, na primeira eleição presidencial sem candidato próprio desde 1988, ano de sua fundação.

Em 19 de outubro, Dória anunciou sua desfiliação do partido, em que foi filiado por 22 anos.

