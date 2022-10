Reprodução/Redes Sociais Silvinei Vasques, diretor-geral da PRF

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, esteve no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no início da tarde deste domingo (30) para prestar esclarecimentos a respeito dos motivos pelos quais operações policiais relacionadas ao transporte público de eleitores estão ocorrendo, mesmo sendo proibidas. De acordo com a jornalista Andréia Sadi, da Globonews, Vasques se comprometeu a suspender as operações.



No sábado (29), o TSE proibiu "até o término do segundo turno das eleições neste domingo qualquer operação da Polícia Rodoviária Federal relacionada ao transporte público, gratuito ou não, disponibilizado às eleitoras e eleitores".

Neste domingo, porém, relatos e imagens circulam nas redes sociais mostrando operações da PRF relacionadas ao transporte público. Vídeos mostram ações da polícia que impedem eleitores de votar, sobretudo no Nordeste.

Com o descumprimento da regra do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, intimou a PRF a parar com as operações .



