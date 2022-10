Reprodução/Globonews - 30.10.2022 O candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas acena para jornalistas após a votação

Candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , votou, na manhã deste domingo (30), na escola Carlos Saloni, no bairro Jardim Apolo, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ele disputa o cargo com Fernando Haddad (PT) .

Na ocasião, Tarcísio voltou a declarar seu voto no candidato Jair Messias Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição neste segundo turno, ao usar uma camisa amarela, com uma foto sua ao lado do presidente estampada. Bolsonaro concorre com Lula (PT).

Após a votação, Tarcísio afirmou à imprensa: "Fizemos o melhor, uma campanha limpa, propositiva. Estamos tomados de esperança e com a sensação de ter feito o melhor durante a caminhada. A grande palavra que temos hoje é gratidão. Vamos trabalhar muito pra não decepcionar, caso a vitória venha", disse.

