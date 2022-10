Reprodução Redes Sociais Diretor da PRF manifesta apoio a Jair Bolsonaro antes de descumprir ordem do TSE no nordeste

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interrompa as operações em municípios do Nordeste - que têm "impedido o deslocamento de eleitores em diferentes localidades" neste domingo de votação no segundo turno das eleições.

Assista às imagens da PRF em operação no Nordeste durante as eleições:

A PRF está fazendo Blitz na entrada de Cuité, Paraíba. Um absurdo enorme!! Já está afugentando a população da zona rural!! Alguém precisa fazer alguma coisa!! O povo não vem votar! @TSEjusbr pic.twitter.com/JwgrPGaynq — Hígor Lins ✠ (@higorlins3) October 30, 2022

Segundo Andréia Sadi, apresentadora da GloboNews, o diretor-geral da PRF, Silvinei Marques, estava a caminho da sede do TSE por volta das 13h30 deste domingo para prestar esclarecimentos. Moraes afirmou que policiais estariam atuando para dificultar a votação de eleitores do Partido dos Trabalhadores (PT).

Na véspera da votação, o diretor da PRF Silvinei Marques publicou nas redes sociais uma imagem em que pedia voto para Jair Bolsonaro (PL) . No mesmo dia, decisão do TSE tinha determinado a suspensão de operações neste domingo.

Silvinei Marques postou uma foto da bandeira do Brasil com as frases "Vote 22. Bolsonaro presidente" nos 'stories' de suas redes sociais, mas a publicação foi apagada.

Suspeita de desobediência e crime eleitoral

Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que Silvinei Marques poderá ser responsabilizado criminalmente por desobediência e crime eleitoral.

O ministro destacou que "trata-se de fatos graves que justificam a atuação célere e a adoção de medidas adequadas no intuito de preservar a liberdade do direito de voto".

