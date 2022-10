Reprodução / Instagram - 30.10.2022 Michelle Bolsonaro foi votar com camiseta de Israel neste domingo (30)

Na manhã deste domingo (30), a primeira-dama, Michelle Bolsonaro , votou no segundo turno das eleições 2022 em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. Michelle usava uma camiseta com a bandeira de Israel.

A esposa do atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) , disse que a vitória do mandatário hoje "está nas mãos de Deus".

"Que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre o Brasil e sobre Israel. Deus, pátria, família e liberdade", escreveu Michelle em publicação nas redes sociais, em que aparece ao lado de uma urna eletrônica após registrar o voto, por volta das 8h30 de hoje.

O presidente Jair Bolsonaro votou no Rio de Janeiro e chegou à seção eleitoral pouco antes das 8h , quando as urnas foram abertas para a votação em todo o país .

O mandatário foi votar com uma camiseta verde e amarela com a inscrição "Brasil" e acompanhado de batedores, um helicóptero, equipes da Polícia Militar, polícia do Exército e Polícia Civil.

"Expectativa de vitória pelo bem do Brasil. Só temos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde. Ou melhor, o Brasil será vitorioso hoje à tarde", disse Bolsonaro ao deixar a escola em que votou.

Michelle participou ativamente da campanha presidencial de Bolsonaro , principalmente para o segundo turno das eleições , comparecendo a eventos e comícios ao lado do candidato do PL e até de propagandas na televisão, na expectativa de conquistar votos do público feminino.

Nos últimos dias, a primeira-dama também fez uma espécie de campanha paralela à do marido, acompanhada da ex-ministra e senadora eleita Damares Alves . Desde o último dia 2, quando ocorreu o primeiro turno, elas visitaram 35 cidades.

Além do público feminino, o comitê de mulheres em viagem pelo Brasil liderado por Michelle também mirava o eleitorado religioso.

A segunda rodada de votação das eleições ocorre neste domingo (30). De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345) . O vencedor irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.

Hoje, além de a população brasileira votar pelo candidato que vai assumir a presidência, 12 unidades da federação também deverão escolher os governadores que assumirão o comando dos estados a partir do ano que vem. São elas:

Alagoas: Paulo Dantas (MDB) X Rodrigo Cunha (União Brasil)

Amazonas: Wilson Lima (União Brasil) X Eduardo Braga (MDB)

Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT) X ACM Neto (União Brasil)

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) X Carlos Manato (PL)

Mato Grosso do Sul: Renan Contar (PRTB) X Eduardo Riedel (PSDB)

Paraíba: João Azevedo (PSB) X Pedro Lima (PSDB)

Pernambuco: Marília Arraes (Solidariedade) X Raquel Lyra (PSDB)

Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL) X Eduardo Leite (PSDB)

Rondônia: Marcos Rocha (União Brasil) X Marcos Rogério (PL)

Santa Catarina: Jorginho Mello (PL) X Décio Lima (PT)

São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos) X Fernando Haddad (PT)

Sergipe: Rogério Carvalho (PT) X Fábio Mitidieri (PSD)

