Reprodução/Globonews Fernando Haddad (PT) votou ao lado da esposa, Ana Estela Haddad, em São Paulo

Candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), de 59 anos, votou na manhã deste domingo (30), em um colégio da Zona Sul de São Paulo. Ele disputa o cargo com Tarcísio de Freitas (Republicanos).



Acompanhado da esposa, Ana Estela Haddad, Fernando posou para fotos e voltou a reafirmar seu voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. Lula concorre com o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição.

Após a votação, Haddad se mostrou confiante. "Estou otimista com os números da eleição nacional, com a arrancada da última semana, a diferença caiu pela metade, nós temos tudo para ganhar a eleição, tanto em São Paulo quanto no Brasil", afirmou.

"Estou com a consciência muito tranquila de que fiz uma campanha muito propositiva, a melhor de São Paulo, e oferecendo uma alternativa para população com segurança, maturidade, grande equipe de pessoas dedicadas a São Paulo", disse à imprensa.

"Independente do resultado, eu quero celebrar a democracia, eu quero celebrar o fato de que a minha campanha foi de um plano de governo muito propositivo, concreto para São Paulo", completou.



