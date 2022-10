Reprodução/YouTube - 10.10.2022 Haddad e Tarcísio no debate da Band

Nova pesquisa Datafolha , divulgada neste sábado (29), aponta que Tarcísio de Freitas (Republicanos) está à frente da disputa pelo governo do estado de São Paulo no segundo turno das eleições 2022, com 53% dos votos. Fernando Haddad (PT) tem 47%. A votação será amanhã, domingo, dia 30 de outubro.



Os votos válidos não contabilizam os votos brancos, nulos e indecisos. Na votação geral, que inclui essas parcelas na contagem, o ex-ministro da Infraestrutura tem 46%, enquanto o ex-prefeito da capital paulista tem 42%. Votos brancos e nulos somam 8% e indecisos, 4%.

Esta é a última pesquisa Datafolha realizada antes do pleito. No levantamento anterior, divulgado em 19 de outubro, o instituto mostrava o petista com 45% dos votos válidos, enquanto Tarcísio alcançou 55%.

Para realizar a pesquisa, o Datafolha ouviu 3.146 mil pessoas entre os dias 28 e 29 de outubro em 79 cidades de São Paulo. A margem de erro é dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitora (TSE) sob o número SP-03973/2022.

Primeiro turno

No primeiro turno, Tarcísio ficou em primeiro lugar com 42,32% dos votos contra 35,70% de Haddad. O vencedor do segundo turno das eleições, que acontecerá amanhã, irá comandar o estado por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.

Além de São Paulo, eleitores de outros 11 estados vão às urnas para escolher os governadores. São elas:

Alagoas: Paulo Dantas (MDB) X Rodrigo Cunha (União Brasil)

Amazonas: Wilson Lima (União Brasil) X Eduardo Braga (MDB)

Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT) X ACM Neto (União Brasil)

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) X Carlos Manato (PL)

Mato Grosso do Sul: Renan Contar (PRTB) X Eduardo Riedel (PSDB)

Paraíba: João Azevedo (PSB) X Pedro Lima (PSDB)

Pernambuco: Marília Arraes (Solidariedade) X Raquel Lyra (PSDB)

Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL) X Eduardo Leite (PSDB)

Rondônia: Marcos Rocha (União Brasil) X Marcos Rogério (PL)

Santa Catarina: Jorginho Mello (PL) X Décio Lima (PT)

Sergipe: Rogério Carvalho (PT) X Fábio Mitidieri (PSD)

