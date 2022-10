Reprodução TV Globo 30/10/22 Ex-presidente Lula vota em São Bernardo do Campo

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou, na manhã deste domingo (30), na escola estadual João Firmino, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Ele chegou ao local de votação às 9h12. Centenas de apoiadores o aguardavam na porta do colégio desde cedo.

O ex-presidente foi ao colégio acompanhado de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), de sua esposa, a socióloga Rosângela da Silva, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad.

Lula repetiu o gesto que fez no primeiro turno e beijou o comprovante de votação. Antes de deixar o local, falou brevemente com imprensa, abraçou e conversou com eleitores.

