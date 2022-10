Fernando Frazão/Agência Brasil - 29/09/2022 Processo de apuração começa imediatamente após o fechamento das urnas

Estão abertas as urnas eletrônicas para o segundo turno da votação das eleições 2022 . As urnas foram abertas às 8h deste domingo (30) em todo o Brasil e serão fechadas por volta das 17h. Aqueles que chegarem na sessão eleitoral pontualmente nesse horário ainda devem conseguir votar.

Os brasileiros irão às urnas neste domingo para decidir o próximo Presidente da República. Doze estados ainda precisam definir também o próximo governador.

O processo de apuração começa imediatamente após o fechamento das urnas e leva apenas algumas poucas horas para ser concluído. A Justiça determinou que os apoiadores do candidato vencedor poderão ocupar a Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 20h30 .

É importante ressaltar que aqueles que não votaram no primeiro turno podem e devem excercer o direito ao voto no segundo dia do pleito. Para facilitar o transporte dos eleitores, mais de 354 cidades oferecerão transporte público gratuito no domingo. No estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, mais de 40 cidades, incluindo a capital, já confirmaram o passe livre.

2º turno

No segundo turno, além de a população brasileira votar pelo candidato que vai assumir a presidência, 12 unidades da federação também deverão escolher os governadores que assumirão o comando dos estados a partir do ano que vem. São elas:

Alagoas: Paulo Dantas (MDB) X Rodrigo Cunha (União Brasil)

Amazonas: Wilson Lima (União Brasil) X Eduardo Braga (MDB)

Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT) X ACM Neto (União Brasil)

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) X Carlos Manato (PL)

Mato Grosso do Sul: Renan Contar (PRTB) X Eduardo Riedel (PSDB)

Paraíba: João Azevedo (PSB) X Pedro Lima (PSDB)

Pernambuco: Marília Arraes (Solidariedade) X Raquel Lyra (PSDB)

Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL) X Eduardo Leite (PSDB)

Rondônia: Marcos Rocha (União Brasil) X Marcos Rogério (PL)

Santa Catarina: Jorginho Mello (PL) X Décio Lima (PT)

São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos) X Fernando Haddad (PT)

Sergipe: Rogério Carvalho (PT) X Fábio Mitidieri (PSD)

