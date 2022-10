Reprodução/Youtube Paparazzo Rubro-Negro 15.10.2022 Bolsonaro em entrevista ao canal do YouTube ‘Paparazzo Rubro-Negro’.

Uma declaração do presidente Jair Bolsonaro (PL) repercutiu nas redes sociais neste sábado (15) e chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter. Em entrevista ao canal do YouTube 'Paparazzo Rubro-Negro', o presidente disse que, durante um passeio de moto pela comunidade de São Sebastião, nas proximidades de Brasília, avistou meninas de 14 e 15 anos e que “pintou um clima”.

Os internautas e políticos de oposição estão acusando o presidente de ter praticado pedofilia, uma vez que as jovens citadas são menores de idade.

“Eu parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas 'num' sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. 'Posso entrar na sua casa?' Entrei. Tinham umas 15, 20 meninas sábado de manhã se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas de 14, 15 anos se arrumando no sábado para que? Ganhar a vida”, disse o presidente na entrevista concedida na sexta-feira (14).

“Pintou um clima.” significa - BOLSONARO PEDÓFILO pic.twitter.com/1SP7rj0fN1 — Petra Costa (@petracostal) October 15, 2022



O episódio foi narrado pelo candidato à reeleição na ideia de reforçar uma de suas teses de que o Brasil, com a volta de um governo presidencial petista, na figura do ex-presidente Lula, se tornaria uma Venezuela. Contudo, a reação à declaração vem sendo negativa.

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL), a deputada federal Duda Salabert (PDT), e o deputado federal André Janones (Avante), estão entre os políticos que repudiaram as falas do presidente.

Bolsonaro confessa q pintou clima com meninas de 14, 15 anos. Que entrou na casa das garotas… O q mais vamos saber desse homem?! Depravado, criminoso. É triste ver esse traste na presidência do Brasil! — Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 15, 2022

Se você tem uma filha, irmã, sobrinha ou neta com 14 anos de idade ou menos...



Se você é contra a pedofilia...



NÃO VOTE EM BOLSONARO! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) October 15, 2022





Grave esse vídeo: Bolsonaro, já na condição de presidente, vai ao local onde há prostituição de menores e diz que “pintou um clima”. Questões que ele terá que explicar na justiça:



1) ele nada fez após ver esse crime?

2) “pintou um clima” com menores?

3) é Bolsonaro pedófilo ? pic.twitter.com/jwMin4Jqvp — Duda Salabert (@DudaSalabert) October 15, 2022





Live que rolou agora no Facebook, denunciando a fala criminosa do presidente. Ajudem a viralizar a onde vocês sabem que é mais importante! Chega de tanta barbarie! pic.twitter.com/neHUwmGj3M — André Janones (@AndreJanonesAdv) October 15, 2022





