Reprodução/Youtube 30.10.2022 Apesar da derrota, Haddad se diz realizado por vitória de Lula e desejou sorte a Tarcísio de Freitas

Candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad reconheceu a derrota nas eleições deste ano e desejou sorte a Tarcísio de Freitas (Republicanos). Apesar de ter perdido nas urnas, Haddad se disse realizado pela vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ex-prefeito de São Paulo valorizou o resultado do PT no estado, que chegou ao segundo turno pela primeira vez desde 2022 e evitou falar sobre um possível cargo no governo de Lula.

"Já liguei para Tarcísio de Freitas desejando a ele que faça um bom governo, em colocando à disposição no que puder ajudar São Paulo. Acredito na democracia, no reconhecimento do resultado e em desejar muita sorte para quem ganhou a eleição, porque muita gente depende das decisões que ele vai passar a tomar", disse.

"Pensem em um homem feliz. Pensem em um homem realizado, porque quem viveu 2018 sabe a dor que foi aquele dia fatídico em que imaginávamos que o Brasil ia acabar", concluiu.

Haddad teve 10.908.972 votos (44,73% do total, enquanto Tarcísio teve conquistou 55,27% dos votos (13.480.190).

O petista ainda valorizou o resultado na capital paulista, onde venceu, e citou as eleições de 2012, quando venceu José Serra (PSDB) na corrida pela prefeitura paulistana. A declaração foi vista como aceno ao deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL), que deverá receber apoio do PT na disputa municipal em 2024.

"Na capital, tive a mesma votação em termos percentuais de quando venci José Serra em 2012. Isso para mim é muito significativo", afirmou ao pedir para que Boulos ficasse animado com os números.

Após o pronunciamento, Haddad se deslocou ao hotel onde Lula deu sua primeira declaração após o resultado. Ele ainda deve participar de um ato na Avenida Paulista no fim da noite desde domingo.

Sobre futuro, o ex-prefeito deixou aberta as possibilidades e evitou citar um possível cargo no governo Lula. Ele é cotado para ser ministro – sem definição de pasta – ou participar ativamente das decisões do Palácio do Planalto a partir de janeiro.