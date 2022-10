Reprodução/TV Globo - 28.10.22 Resultados das urnas mundo afora já mostram quais candidatos venceram no exterior

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vitorioso nas votações que já se encerraram na Nova Zelândia, Coreia do Sul e Singapura neste domingo (30). O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o vencedor em Taiwan.



Na Nova Zelândia, 70,34% dos brasileiros votaram em Lula, contra 29,66% em Bolsonaro, de acordo com os boletins de urna.

Na Coreia do Sul, os boletins indicam 64,29% dos votos em Lula e 35,71% em Bolsonaro. Em Singapura, Lula vence com 63,71%, enquanto Bolsonaro tem 36,29%.

Em Taiwan, porém, o atual presidente saiu vitorioso, com 56,65%; Lula teve 43,35% dos votos.

Mesmo com o fim das votações em alguns países da Oceania e da Ásia, o resultado oficial só será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) depois das 17 horas (horário de Brasília). O que se tem até o momento são os boletins de urna.



Brasileiros que moram no exterior podem votar apenas para o cargo de presidente. Ao todo, 697 mil brasileiros podem votar fora do país neste ano, número que representa uma porcentagem muito baixa do total.

