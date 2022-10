Reprodução/Globonews - 30.10.2022 O ministro Alexandre de Moraes vota em São Paulo

Neste domingo (30), às 8h55 da manhã, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), o ministro Alexandre de Moraes , votou em um colégio eleitoral na Zona Sul de São Paulo.



O ministro fez uma passagem discreta pelo local e não chegou a conversar com jornalistas como fez nas eleições no primeiro turno.

No sábado (29), véspera do pleito, Moraes fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão convidando eleitores a irem às urnas neste domingo.

"O comparecimento e o voto são os mais importantes instrumentos de cidadania para a construção de um país justo e igualitário. O comparecimento e o voto repercutirão no futuro de todos nós, de nossos pais, filhos, familiares e amigos", declarou Moraes.

O presidente do TSE abordou temas como a redução da abstenção e o combate ao assédio eleitoral.

"Não permita nenhum tipo de coação, ameaça ou oferecimento de benefícios para constranger sua liberdade de votar. Assédio eleitoral é crime, inclusive se praticado pelo empregador em relação ao empregado. Denuncie o assédio eleitoral e vote com tranquilidade, consciência e liberdade", disse o ministro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.