Reprodução/Canal O Tempo Dilma fala com a imprensa após votar neste domingo

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) votou na manhã deste domingo (30) na Escola Santa Marcelina, em Belo Horizonte (MG). De acordo com o jornal mineiro O Tempo, Dilma compareceu ao local de votação por volta das 8h30, pouco depois da abertura dos portões.



Dilma estava companhada do deputado federal reeleito Rogério Corrêa (PT) e da deputada estadual reeleita Beatriz Cerqueira (PT).

Em conversa com a imprensa, a ex-presidente comentou a respeito do episódio em que a deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL) apontou a arma para um homem negro em São Paulo, neste sábado (29).

"A Carla Zambelli sacando arma em São Paulo é uma manifestação do descontrole que o grupo bolsonarista chegou. No meio de uma eleição não é permitido sacar armas em qualquer circunstância", disse Dilma.

"Uma deputada fazer isso é lamentável e mostra que não há nenhum compromisso com a democracia com esse tipo de conduta. Cabendo medidas firmes contra ela porque está totalmente fora de conduta de um representante do povo brasleiro", completou a ex-presidente.

Dilma ainda afirmou que tem "uma grande expectativa de vitória" do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Quando eu saí do Palácio do Planalto, por causa daquele impeachment absolutamente ilegal e fraudulento, eu disse que nós voltaríamos. Para mim, hoje é um dia que eu acho que chegou esse momento de nós voltarmos", afirmou.

