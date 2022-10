Montagem: Nelson Almeida/AFP e Pedro Ivo/Agência O Dia Lula e Bolsonaro votando no 2º turno das eleições

Depois de 30% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro (PL) lidera a eleição para presidência da República com 51,06% dos votos. Assim como no primeiro turno, o presidente sai na frente neste começo de apuração . O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece logo atrás com 48,94% dos votos nas eleições 2022 .

No primeiro turno, a diferença foi de pouco mais de 6 milhões de votos a mais para Lula sobre Bolsonaro. Jair Bolsonaro liderava desde o começo da apuração, mas a vantagem foi diminuindo conforme os estados iam atualizando a votação. O presidente começou com 48,37% e chegou a bater 48,95% dos votos, mas viu os dados caírem.

Urnas fechadas e operação da PRF

Às 17h do horário de Brasília, os portões de todas as seções eleitorais do Brasil foram fechados . As seções foram abertas nos 27 estados da Federação, às 8h, em todo o país. Mais de 156 milhões de brasileiros estavam aptos a votar nas eleições deste domingo (30). O dia foi marcado por operações da Polícia Rodoviária Federal em alguns estados .

A Polícia Rodoviária Federal descumpriu uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e realizou número recorde de abordagens em transportes públicos.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, afirmou em entrevista coletiva na tarde deste domingo (30) que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, se comprometeu a suspender as operações do órgão neste domingo.

Vasques esteve em reunião com Moraes nesta tarde depois que a PRF descumpriu ordem do TSE e realizou mais de 560 operações, o que atingiu eleitores que estavam a caminho da votação, sobretudo no Nordeste. No sábado (29), o TSE havia proibido as operações em transportes públicos a fim de não atrapalhar eleitores de votarem.

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada Gleisi Hoffmann, afirmou que o partido pediu à Justiça a prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, e dos superintendentes regionais.

Como foi o primeiro turno

Lula terminou com 48,43% dos votos e Bolsonaro, 43,20% . Apesar de uma expectativa por parte dos petistas de uma possível vitória no primeiro turno, a eleição precisou ser decidida neste 30 de outubro.

O petista teve um total de 57.259.504 votos no primeiro turno, contra 51.072.345 do atual presidente.

Urnas

No quarto boletim divulgado hoje, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que em todo o país 3.235 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas após apresentarem algum tipo de mau funcionamento, o que representa 0,6% do total. Foram contabilizadas ocorrências até as 15h30 (horário de Brasília).



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.