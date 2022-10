Reprodução Redes Sociais TSE manda PRF explicar operações em transporte público de eleitores

A Polícia Rodoviária Federal descumpriu neste domingo (30) de segundo turno de eleição, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e realizou número recorde de abordagens em transportes públicos.

O jornal Folha de S.Paulo informou que segundo números internos da PRF, o órgão havia realizado 514 ações de fiscalização contra ônibus no Nordeste até as 12h35 .

Assista ao vídeo de um homem postado no Twitter denunciando as ações da PRF no nordeste:

"Pessoal tá querendo votar, agora não sabem eles que aqui tem eleitor do Lula, eleitor do Bolsonaro. E o pessoal tá querendo escolher seu presidente. É um direito do povos brasileiro".

Agora: PRF comete crime eleitoral no Pernambuco. TSE proibiu operações em rodovias contra transporte de eleitores. pic.twitter.com/8W51iomeWr — Anonymous (@AnonNovidades) October 30, 2022

Após o descumprimento da decisão do TSE, a reportagem revela que o número de abordagens no segundo turno é 70% maior do que o que foi registrado no primeiro turno. O texto reitera que "não é possível estimar se essas abordagens ocorrem antes ou depois da votação desses passageiros".

Somente em Alagoas houve ao menos 82 abordagens a ônibus neste domingo



Trecho de documentos da PRF do Paraná divulgado pela Folha:

"A fiscalização deverá ser focada nos veículos transportadores de passageiros, com o intuito de prevenir acidentes de trânsito nesse período que há um incremento de movimentação de passageiros, e de verificar possíveis crimes eleitorais, especialmente transporte irregular de passageiros ou dinheiro", diz o documento.

Ação do Partido dos Trabalhadores (PT)

O PT protocolou um pedido para que o Tribunal Superior Eleitoral não permitisse que a PRF atuasse a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) por meio da abordagem de veículos de transporte de passageiros. Segundo o PT, a atuação ocorreria para dificultar o deslocamento de eleitores de Lula (PT).

