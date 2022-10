Antonio Augusto/Secom/TSE - 02.10.2022 Alexandre de Moraes participou de teste neste domingo

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou na manhã deste domingo (30) que os eleitores sabem "da lisura das urnas eletrônicas".



Moraes participou do teste de integridade das urnas no Centro Cultural São Paulo, na capital paulista, depois de votar. No evento, qualquer eleitor pode participar de um processo para checar a segurança das urnas eletrônicas.

"O eleitor está participando porque sabe da lisura das urnas eletrônicas e quer atestar isso, quer auxiliar a Justiça Eleitoral de uma vez por todas a acabar com essas notícias fraudulentas, com essas notícias criminosas de que há fraudes nas urnas eletrônicas", afirmou Moraes.

O presidente do TSE aproveitou para pedir para os brasileiros votarem neste domingo. "Vamos diminuir a abstenção, vamos mostrar que o brasileiro, que a brasileira, querem participar, querem paz no país, querem tranquilidade no país, e vamos terminar o dia de hoje com uma grande vitória: a vitória da democracia, a vitória da Justiça Eleitoral, a vitória do povo brasileiro", declarou.

