Eleitores brasileiros cantam nas ruas de Paris

Eleitores brasileiros votam para Presidente da República em diversos países do mundo neste domingo (30). Em alguns locais da Oceania e da Ásia, as eleições já foram encerradas .



Nas redes sociais, os eleitores divulgam vídeos dos locais de votação no exterior. Em Paris, na França, brasileiros se reuniram perto do local de votação apra cantar a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

🇫🇷 Na França, filas e festa em Paris com a perspectiva de mudança no Planalto 🤞 pic.twitter.com/qwGD8obER4 — Jeff Nascimento (@jnascim) October 30, 2022

No país, cujas votações tiveram início às 4 horas (horário de Brasília), filas se estenderam por diversas ruas.

🇧🇷🗳️ ELEIÇÃO PRESIDENCIAL BRASIL 2022 / SEGUNDO TURNO



🇫🇷 Filas de brasileiros se estendem por diversas ruas de Paris, na França.



Votação teve início às 4h (horário de Brasília) no país. #Eleicoes2022 #Eleicao2022 pic.twitter.com/MuvieMM7Ck — Eleições ON  (@Eleicoes_ON) October 30, 2022

Em Bruxelas, na Bélgica, vídeos também mostram eleitores cantando de forma favorável a Lula. O mesmo aconteceu em Londres, na Inglaterra.



🚨 Em Bruxelas, “Tá na hora do Jair, Já Ir Embora” vira coro entre eleitores #Eleições2022 pic.twitter.com/4jatC9lz37 — PopChart (@popchartpc) October 30, 2022

🇧🇷🗳️ ELEIÇÃO PRESIDENCIAL BRASIL 2022 / SEGUNDO TURNO



🇬🇧 No Reino Unido, festa em Londres com a perspectiva de um amanhã muito melhor 🚩 #Eleicoes2022 #Eleicao2022 pic.twitter.com/hN3mlJsros — Eleições ON  (@Eleicoes_ON) October 30, 2022

Em diversas localidades da Europa, filas foram registradas durante as votações, como em Lisboa (Portugal), Dublin (Irlanda), Colônia (Alemanha) e Zurique (Suíça).



🇧🇷🗳️ ELEIÇÃO PRESIDENCIAL BRASIL 2022 / SEGUNDO TURNO



🇵🇹 Brasileiros enfrentam filas para votar em Lisboa, Portugal.



Cidade é o maior colégio eleitoral brasileiro no exterior. #Eleicoes2022 #Eleicao2022 pic.twitter.com/bd65JAIhqy — Eleições ON  (@Eleicoes_ON) October 30, 2022

🇧🇷🗳️ ELEIÇÃO PRESIDENCIAL BRASIL 2022/SEGUNDO TURNO



🇮🇪 Filas são registradas antes da abertura dos portões em Dublin,Irlanda.



Votação se iniciou 5h (Horário de Brasília), no país que teve cerca de 9 mil votos válidos no primeiro turno das eleições brasileiras. #Eleicoes2022 pic.twitter.com/DPHjOonjoI — Eleições ON  (@Eleicoes_ON) October 30, 2022

🇧🇷🗳️ ELEIÇÃO PRESIDENCIAL BRASIL 2022 / SEGUNDO TURNO



🇩🇪 Eleitores brasileiros enfrentam fila para votar neste momento em Colônia, na Alemanha.



A votação no país europeu começou às 4h (horário de Brasília). #Eleicoes2022 #Eleicao2022 pic.twitter.com/D2cpj0ynJo — Eleições ON  (@Eleicoes_ON) October 30, 2022

🇧🇷🗳️ ELEIÇÃO PRESIDENCIAL BRASIL 2022/SEGUNDO TURNO



🇨🇭 Brasileiros enfrentam longa fila para votar em Zurique, Suíça. #Eleicoes2022 #Eleicao2022 pic.twitter.com/qOtA4Ju2hJ — Eleições ON  (@Eleicoes_ON) October 30, 2022

Brasileiros que moram no exterior podem votar apenas para o cargo de presidente. Ao todo, 697 mil brasileiros podem votar fora do país neste domingo, número que representa uma porcentagem muito baixa do total.

