Reprodução/redes sociais Simone Tebet vota em Campo Grande

A senadora Simone Tebet (MDB) votou na manhã deste domingo na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, em Campo Grande (MS). Candidata à presidência derrotada no primeiro turno, Tebet agora é apoiadora de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Depois de votar, Tebet disse à imprensa que está "muito feliz de ter a coragem de estar do lado certo da história".

"Hoje nós estamos diante do dia mais importante, eu acredito que de toda a nossa geração, quando estamos falando de país, de democracia. Hoje, o povo soberanamente vem às urnas e, de forma democrática, escolhe o futuro que quer para si, para os seus filhos", afirmou.

Tebet ainda disse que "seja qual for o resultado, nós estamos prontos para defender a democracia".



Depois de votar, Tebet deve viajar para São Paulo, onde acompanhará a apuração das eleições ao lado de Lula.

