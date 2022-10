Reprodução/TV Globo - 28.10.22 Pesquisa mostra Bolsonaro ligeiramente a frente

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) tem 47,1% das intenções de voto espontâneas, contra 43,4% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de acordo com pesquisa do Instituto Veritá divulgada nesta sexta-feira (28).



Indecisos chegam a 8,3%, enquanto brancos e nulos atingem 1,2%. Levando em conta a margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados.

Considerando os votos válidos, Bolsonaro venceria o segundo turno com 52,1% dos votos. Lula, por sua vez, teria 47,9%.

Bolsonaro sai na frente entre os homens (52,7%), eleitores que ganham entre 2 e 5 salários mínimos (55,4%), evangélicos (60,1%) e brancos (53,3%).

Já Lula tem vantagem entre mulheres (47,2%), eleitores entre 16 e 24 anos (50,3%), pessoas que ganham até 2 salários mínimos (47,8%), católicos (49%) e negros (50,4%).

Na pesquisa de intenção de voto estimulada, quando os nomes dos candidatos são oferecidos aos entrevistados, Bolsonaro tem 49% dos votos, contra 46,1% de Lula. Considerando apenas os votos válidos, o presidente tem 51,5%, contra 48,5% do petista.



O Instituto Verirá entrevistou 30.180 eleitores entre os dias 25 e 27 de outubro.

