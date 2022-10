Reprodução/Facebook Bolsonaro e Zema em motociata neste sábado

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) participa neste sábado (29) de motociata em Belo Horizonte (MG). Nas redes sociais, Bolsonaro fez transmissões ao vivo nas quais aparece ao lado do governador Romeu Zema (Novo).



Bolsonaro passeou em carro aberto e foi recepcionado por apoiadores com gritos de "mito". Muitas pessoas carregavam bandeiras do Brasil enquanto o presidente passava; outras acompanhavam o trajeto em suas motos.

Durante o passeio, Bolsonaro pediu para que seus eleitores consigam mais votos para ele neste último dia antes do segundo turno. "Leve o vovô para votar", pediu o presidente.

Depois de desfilar em carro aberto, Bolsonaro conduziu uma moto por parte do caminho. Depois, o presidente desceu do veículo e foi recepcionado por apoiadores, cumprimentando-os a pé. O presidente chegou a ser levantado por outros motociclistas.



Bolsonaro se dirige à Praça da Liberdade, onde fará comício. O candidato à reeleição escolheu Minas Gerais para fazer sua última aposta na campanha, já que o estado é considerado o mais decisivo neste segundo turno.

Seu oponente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fará caminhada na tarde deste sábado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), ao lado do seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e de Fernando Haddad (PT), candidato ao governo do estado.

