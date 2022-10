Reprodução/TV Globo - 28.10.22 Veja quanto gastaram Bolsonaro e Lula com campanhas online

A campanha do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) gastou R$ 9,7 milhões a mais que a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em anúncios nas plataformas digitais durante o período eleitoral deste ano.



Entre publicidades veiculadas no Google e na Meta (dona do Facebook e do Instagram), a campanha de Bolsonaro gastou R$ 33,8 milhões, contra R$ 24,1 milhões gastos pela campanha de Lula. Os valores foram consultados pelo portal iG neste sábado (29) nas plataformas oficiais das empresas de tecnologia.

Ambos os candidatos gastaram a maior parte do dinheiro no Google. Desde o início da campanha eleitoral, em agosto, Bolsonaro gastou R$ 28,6 milhões em anúncios na gigante de tecnologia, contra R$ 5,2 milhões na Meta. Já Lula gastou R$ 22,8 milhões no Google e R$ 1,3 milhão na Meta.

Juntos, os candidatos deram quase R$ 58 milhões para Google e Meta durante todo o período eleitoral.

Bolsonaro foca no segundo turno

Mais de 81% das despesas da campanha de Bolsonaro com o Google foram realizadas depois do primeiro turno das eleições. Entre os dias 3 e 29 de outubro, a campanha do presidente gastou mais de R$ 23,3 milhões em anúncios na plataforma.

Já Lula gastou R$ 11 milhões no período, o que representa cerca de metade do valor gasto em toda a campanha à presidência da República.

Candidatos focam no Sudeste



Desde o início da campanha eleitoral, Bolsonaro comprou 1.052 anúncios no Google. O maior gasto (R$ 6,8 milhões) foi realizado com o estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais (R$ 2,8 milhões) e Rio de Janeiro (R$ 2,7 milhões).

Já no caso de Lula, o cenário não é diferente. São Paulo também saiu na frente, com R$ 6,5 milhões gastos. Na sequência, aparecem Minas Gerais (R$ 2,6 milhões) e Rio de Janeiro (R$ 2,5 milhões). Mesmo gastando menos, o ex-presidente veiculou mais que o dobro de anúncios, totalizando 2.652.

A imensa maioria dos gastos com anúncios da campanha de Bolsonaro (90,8%) foram despendidos com vídeos. Anúncios em textos representaram 8,57%, enquanto o impulsionamento de gráficos representou 0,59%.



Com Lula, a ordem se repete. 89,2% dos gastos foram com vídeo, contra 10,8% das despesas com anúncios em texto. O ex-presidente não impulsionou gráficos.

