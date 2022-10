Montagem Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas disputam a cadeira do governo paulista

O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) se mantém na liderança na disputa pelo governo de São Paulo contra o ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT), segundo a pesquisa Paraná Pesquisas divulgada na noite desta sexta-feira (28). A dois dias da eleição, Freitas tem 52,2% das intenções de voto, enquanto Haddad tem 36,9%.

Em votos válidos, o cenário é ainda melhor para o candidato bolsonarista na briga pelo Palácio dos Bandeirantes. Tarcísio de Freitas tem 58,6% das intenções de voto contra 41,4% de Fernando Haddad.

Nos próximos dois dias, os candidatos devem intensificar suas tropas nas redes sociais para conquistar eleitores indecisos ou que pretendem anular seus votos. Segundo a Paraná Pesquisas, 5,2% dos entrevistados ainda estão em dúvida sobre em quem votar.

Segundo o levantamento, Freitas vence em todas as categorias de entrevistados, com destaque entre homens, adultos de 25 a 59 anos e eleitores com ensinos superior ou médio completos. Haddad chega mais próximo do ex-ministro entre as mulheres, idosos e eleitores com ensino fundamento completo.

A campanha petista ainda se destaca pela forte rejeição ao nome do ex-prefeito de São Paulo. Pouco mais de 54% dos eleitores rejeitam Fernando Haddad para o governo paulista, enquanto Tarcísio de Freitas tem 31,3% de rejeição.

A pesquisa ouviu 1.810 eleitores em 78 municípios entre os dias 23 e 27 de outubro. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.