Reprodução/TV Globo Haddad (PT) durante o debate organizado pela TV Globo

Durante o debate promovido pela TV Globo , Fernando Haddad (PT) afirmou que vai trabalhar com a opção de fornecer um auxílio aluguel para moradores de rua caso seja eleito governador de São Paulo.

De acordo com o ex-prefeito da cidade de São Paulo, ele já conversou com o cardeal arcebispo paulista Dom Odilo Scherer e com o padre Julio Lancellotti para criar políticas relacionadas às pessoas em situação de rua.

“Hoje temos estimadas 40 mil pessoas em situação de rua e com perfis muito diferentes do que havia anos atrás. Procurei o cardeal Dom Odilo Scherer e o Padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo de Rua, para debater a questão e chegamos a conclusão que iremos oferecer todas as possibilidade possíveis para ajudar essa população", afirmou o candidato do PT nas eleições .





Na sequência, ele cita a criação de uma renda básica no estado, além de outras medidas que dizem respeito ao tratamento médico e ao emprego fornecidos a essas pessoas.

"Existem famílias que vão receber auxílio aluguel, outras receberão a renda básica, existem diversos perfis. Homens solteiros, egressos ou não, que não precisem de tratamento para vício em drogas, terão trabalho. Quem precisar ser internado, terá atendimento médico. Muitos não precisam de internação, mas apenas tratamento, teto e trabalho para recuperarem sua dignidade", completou Haddad.

Minha Casa, Minha Vida

Tarcísio de Freitas (Republicanos) , ao rebater uma resposta de Haddad sobre os moradores em situação de rua, afirmou que o petista, durante o seu mandato na Prefeitura, teria prometido criar 55 mil habitações, mas que entregou apenas 11 mil.

Além disso, o candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL) também afirmou que a população de rua aumentou e as invasões do MTST "triplicaram" durante o mandato do ex-prefeito. Em resposta, o candidato apoiado por Lula disse ser uma "covardia" ele falar sobre habitação.

“Você falar de habitação é uma covardia, vocês acabaram com o Minha Casa Minha Vida. Então, já está preocupado com habitação, o senhor vai vai votar no Lula, certo? Porque para construir casas só voltando o programa. Você não fica envergonhado?", rebateu Haddad.

