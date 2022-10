Kremlin - 10.10.2022 Putin, presidente da Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin , afirmou, nesta quinta-feira (27) que mantém boas relações com os candidatos à Presidência no Brasil, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

“Sabemos que eles [os candidatos] têm consenso na relação com a Rússia, apesar de situações difíceis dentro do país. Não interferimos em processos políticos internos”, afirmou o mandatário russo ao jornal Folha de S. Paulo .

Putin também mencionou que pretende desenvolver melhores relações com o Brasil.

“[O Brasil] é nosso parceiro mais importante na região, e assim continuará. Faremos tudo para que essas relações se desenvolvam mais”, disse o presidente russo.

As declarações de Putin ocorreram durante a sessão de encerramento da 19ª reunião anual do Clube Valdai, no Kremlin, que reúne pesquisadores, empresários e políticos internacionais.

Ainda, durante o evento, Putin afirmou que não utilizará de armas nucleares contra a Ucrânia, país que invadiu no dia 24 de fevereiro deste ano.

"Nunca dissemos nada proativamente sobre armas nucleares. Só usaríamos para defender a integridade de nosso território", disse Putin, acrescentando que Kiev, capital da Ucrânia está planejando um ataque com uma "bomba suja", material que dissipa radiação.

Segundo turno

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos (57.259.504), enquanto Bolsonaro marcou 43,20% (51.072.345). O vencedor do segundo turno das eleições , marcado para o próximo dia 30 de outubro, irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026, assumindo o governo em janeiro de 2023.

A pesquisa Datafolha , divulgada nesta quinta-feira (27) , mostrou o ex-presidente à frente na disputa pelo Planalto com 49% dos votos. Já o atual chefe do Executivo, aparece com 44%.

