Reprodução / TV Brasil - 27.10.2022 ACM Neto (União Brasil) foi entrevistado na TV Bahia após ausência de Jerônimo Rodrigues (PT)

O candidato ao governo da Bahia pelo União Brasil, ACM Neto , criticou o adversário do PT, Jerônimo Rodrigues , após ele não comparecer ao último debate antes do segundo turno das eleições 2022 . Na TV Bahia , afiliada da TV Globo , ele disse que a atitude do candidato foi "desrespeitosa".

Devido à ausência de Jerônimo , o ex-prefeito de Salvador foi entrevistado por 30 minutos pela jornalista Graziela Azevedo na noite dessa quinta-feira (27). O formato já tinha sido combinado com as campanhas dos dois candidatos.

"É o quarto debate que ele não comparece no segundo turno . Já no primeiro turno, eu tinha dito a ele: 'Jerônimo, marque o lugar e o horário, diga qual é o dia que você quer, que eu vou debater com você, olhando no seu olho'. Mas ele não aceitou. Antes de tudo, meu caro telespectador, um desrespeito a você. Jerônimo tenta com isso é esconder a sua história e o seu passado", afirmou ACM Neto, dizendo que o adversário tentava "esconder" informações sobre ele, por isso não participava do evento.

A assessoria de Jerônimo Rodrigues confirmou que ele não iria ao encontro poucas horas antes do debate. A ausência foi justificada pela agenda no interior. Ontem, ele participou de um comício na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia .

Embora ACM tenha feito críticas a Jerônimo , o candidato também não compareceu à maioria dos debates no primeiro turno das eleições — quando, segundo pesquisas, ele liderava com folga nas intenções de voto.

O candidato do União compareceu a apenas um, na TV Bahia , e a apenas uma semana antes do pleito. À época, o petista já aparecia próximo nas intenções.

Em entrevista a jornalistas, Jerônimo rebateu: "É engraçado, porque nós ficamos atrás desse candidato aí, o fujão, durante o primeiro turno inteiro. O fujão não tem condições nenhuma de convidar ninguém para debate. Ele não foi nas rádios, não foi nas entrevistas que fazíamos como sabatinas e não foi ao debate. Deixou para ir no último. Ele desrespeitou tanto as emissoras, quanto a população baiana, como os candidatos. Ele chamou um só para debater. Não dá para ele dizer que 'só quero você', há regras. Estamos debatendo com a comunidade."

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , no primeiro turno, Jerônimo ficou à frente da disputa, com 49,45% (4.019.830 votos). ACM Neto marcou 40,80% (3.316.711 votos).



Debate presidencial

Às 21h30 de hoje acontece o último debate presidencial do segundo turno das eleições . O evento será transmitido pela TV Globo e vai contar com a presença dos dois candidatos à Presidência da República: o ex-presidente Luiz Inácio Lula de Silva (PT) e o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL) .

O encontro, marcado para ocorrer nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, vai ser mediado pelo jornalista William Bonner e pode ser assistido ao vivo pela própria emissora de televisão, pela GloboNews ou pelo G1 .

