Divulgação Jerônimo Rodrigues disputa o segundo turno das eleições na Bahia

Jerônimo Rodrigues (PT), candidato ao governo da Bahia, defendeu nesta sexta-feira (14) a parceria com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso ambos sejam eleitos. O ex-prefeito de Salvador ainda prometeu investimentos no setor cultural baiano. Para ele, a medida é necessária para garantir a dinamização da economia, geração de empregos e renda.

Em entrevista à Rádio Caraípe FM, de Teixeira de Freitas, o petista destacou que quer uma gestão marcada pelo diálogo e parceria com os prefeitos, empresários e a população.

"Ao lado de Lula, farei um governo marcado pelo desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, aliado a justiça social, a nossa política de cuidar de gente. Esta será a marca do nosso governo: emprego, dinheiro no bolso e comida na mesa", disse Jerônimo.

O petista defendeu ainda a importância de uma política nacional e de valorização da cultura. "Nós iremos estabelecer uma política integrada com o governo federal e com os municípios, vamos garantir uma descentralização do acesso e utilização dos recursos do Fundo de Cultura e do programa Fazcultura para todos os baianos [...] Manteremos nossa política de territorialização da cultura, que demonstra toda nossa diversidade cultural", garantiu o ex-prefeito.

Ainda na entrevista, Jerônimo agradeceu a chegada de novos apoios à candidatura, como o PSOL, Patriota, PSC, PV e Rede Sustentabilidade. "Eu quero agradecer aqui também a cada um dos votos que conquistei no primeiro turno, os votos de Lula e já afirmo aqui: nós vamos buscar mais votos para garantir esta vitória no segundo turno no Brasil e na Bahia", complementou.