Montagem iG / Imagens: Ricardo Stuckert e reprodução redes sociais Ex-presidente Lula (PT) e presidente Jair Bolsonaro (PL) em comícios de campanha eleitoral

Esta é a agenda dos dois candidatos à Presidência para esta quinta-feira (28). Candidatos participam de debate na TV . O segundo turno da eleição será no dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL) : às 21h30, participa de debate na TV Globo.

Lula (PT) : às 21h30, participa de debate na TV Globo.

