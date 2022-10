Reprodução: redes sociais - 13/10/2022 Jerônimo e Lula (PT)

O candidato do PT, Jerônimo Rodrigues , cancelou ida ao debate por afirmar parcialidade da emissora TV Aratu . Ele concorre ao cargo de governador da Bahia junto ao candidato ACM Neto (União Brasil) neste segundo turno das eleições 2022 . No primeiro pleito, Rodrigues teve 49,32% e Neto 40,89%.

Segundo a assessoria do petista, a CEO da emissora TV Aratu é a Ana Coelho, candidata a vice-governadora na chapa de ACM Neto, portanto, o debate "poderá ser considerado como abuso dos meios de comunicação e comprovação de parcialidade da concessionária", diz a nota de Jerônimo.

Divulgação ACM Neto (União Brasil) e a vice, Ana Coelho (Republicanos)

Leia o comunicado da assessoria do petista na íntegra:

CAMPANHA JERÔNIMO RODRIGUES (PT-13)

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

13/10/2022

NOTA OFICIAL

"Considerando a aparente parcialidade da TV Aratu que é, fato público e notório, gerida (CEO) pela candidata a vice-governadora na chapa adversária;

Considerando que no primeiro turno a TV Aratu não realizou debate, fato que coadunava com o interesse do candidato a Governador Acm Neto naquele momento;

Considerando que a televisão é uma concessão pública que não pode estar a serviço de interesse privados, contra o interesse público e a democracia;

O candidato a governador da Bahia pelo PT, Jerônimo Rodrigues, não irá ao debate pelos motivos explicitados e qualquer benefício dado ao candidato a governador da qual a CEO da TV Aratu é postulante a vice-governadora, poderá ser considerado como abuso dos meios de comunicação e comprovação de parcialidade da concessionária".

A sabatina ocorreu na manhã desta quinta-feira (13) na filiada do SBT na Bahia. Sobre a ausência de Rodrigues, ACM disse:

"O candidato não pode se esconder, e ele no primeiro turno se escondeu atrás de números. Agora vamos escolher muito mais que um número, é o que nós desejamos no futuro. Lamento que ele esteja ausente. Eu firmei o compromisso e estarei em todos os debates, e vou aguardar o candidato Jerônimo".

A TV Aratu entrevistou o filiado do União Brasil por uma hora, com perguntas de jornalistas e de eleitores (previamente gravadas).

Nas redes sociais, Jerônimo afirmou que "a Bahia tem lado e a TV Aratu também" e explicou a ausência no debate desta manhã.

A Bahia tem lado e a TV Aratu também. Deixo aqui o meu posicionamento sobre o debate. 👇 🧵 — Jerônimo 1️⃣3️⃣⭐️ (@Jeronimoba13) October 13, 2022

"No 1o turno, a TV Aratu, que tem como CEO Ana Coelho (vice da outra chapa), não realizou o debate, porque algumas pesquisas apontavam a vitória do ex-prefeito. Eu estive em todos os debates e disposto a debater ideias e propostas, mas ele fugiu. A resposta das urnas foi outra e, agora, decidiram fazer um debate. Decidimos não participar. Por um motivo simples: respeito ao nosso eleitorado e não ser conivente com essa parcialidade", disse o petista.

