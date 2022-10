Montagem iG / Imagens: Ricardo Stuckert e Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula (PT) solicitou 46 pedidos de direito de resposta, enquanto Bolsonaro (PL) possui 23 processos por difundir notícias falsas

Os candidatos a presidência da República, Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lideram o ranking de processos por irregularidades em propagandas e direitos de resposta junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Enquanto o candidato do PL lidera em acusações por fake news e irregularidades em propagandas, Lula foi o candidato que mais recorreu ao tribunal para pedir direito de resposta.

Dados obtidos pelo iG junto a corte eleitoral mostram que dos 623 processos registrados no TSE, Bolsonaro responde por 109 acusações, enquanto Lula é acusado em 37 processos. Os processos foram registrados até às 18h45 de quinta-feira (27).

A análise considera apenas os processos que envolvem diretamente os candidatos ou as coligações e a maioria deles já foi arquivado pelos ministros do TSE. Se considerar processos contra apoiadores dos candidatos, o número salta para mais de 300 processos.

O candidato do PL lidera a quantidade de processos por irregularidades em propagandas eleitorais, seja por antecipação, publicidade abusiva ou outdoors irregulares. Ao todo, Bolsonaro responde 58 processos.

Lula, por sua vez, responde a 20 processos por irregularidades na campanha.

O atual chefe do Planalto também é o que mais tem processos por propagação de fake news. Segundo o TSE, Bolsonaro reponde a 23 processos por divulgação de notícias sabidamente falsas, enquanto Lula é acusado em apenas quatro ações.

O petista, entretanto, lidera a quantidade de direitos de resposta solicitados ao tribunal. Foram 46 pedidos durante o processo eleitoral, enquanto Bolsonaro pediu 15 direitos de resposta.

Na reta final, o TSE distribuiu diversos direitos de resposta para os candidatos. Enquanto Lula ganhou 116 inserções na campanha bolsonarista, o candidato do PL recebeu mais de 20 inserções, além de aproximadamente 4 minutos em dois blocos eleitorais em horários nobres.