Reprodução: TV Globo Fernando Haddad (PT) e Tarcísio Freitas (PL), candidatos ao governo de SP, se enfrentam novamente nesta quinta

A TV Globo e suas afiliadas irão transmitir nesta quinta-feira (27), às 22h, os debates entre os candidatos a governador dos 12 estados em que a disputa não terminou no primeiro turno. Os programas também poderão ser assistidos pela internet. Estes serão os últimos encontros entre os postulantes ao Executivo nos estados antes do segundo turno, que acontece no domingo (27). Veja a seguir quem enfrentará quem em cada um dos 12 debates:



Alagoas

Candidatos: Paulo Dantas (MDB) X Rodrigo Cunha (União Brasil)

Onde assistir: TV Gazeta



Amazonas

Candidatos: Wilson Lima (União) X Eduardo Braga (MDB)

Onde assistir: Rede Amazônica



Bahia

Candidatos: ACM Neto (União) X Jerônimo Rodrigues (PT)

Onde assistir: Rede Bahia



Espírito Santo

Candidatos: Renato Casagrande (PSB) X Carlos Manato (PL)

Onde assistir: TV Gazeta



Mato Grosso do Sul

Candidatos: Capitão Contar (PRTB) X Eduardo Riedel (PSDB)

Onde assistir: TV Morena



Paraíba

Candidatos: João Azevêdo (PSB) X Pedro Cunha Lima (PSDB)

Onde assistir: TVs Cabo Branco e Paraíba



Pernambuco

Candidatas: Marília Arraes (Solidariedade) X Raquel Lyra (PSDB)

Onde assistir: TV Globo e rádios CBN Recife e Caruaru



Rondônia

Candidatos: Coronel Marcos Rocha (União) X Marcos Rogério (PL)

Onde assistir: Rede Amazônica



Rio Grande do Sul

Candidatos: Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL)

Onde assistir: RBS TV



Santa Catarina

Candidatos: Décio Lima (PT) X Jorginho Mello (PL)

Onde assistir: NSC TV



São Paulo

Candidatos: Fernando Haddad (PT) X Tarcísio Freitas (Republicanos)

Onde assistir: TV Globo e online pelo Globoplay



Sergipe

Candidatos: Rogério Carvalho (PT) X Fábio Mitidieri (PSD)

Onde assistir: TV Sergipe

