Montagem iG / Imagens: Ricardo Stuckert e reprodução redes sociais Ex-presidente Lula (PT) e presidente Jair Bolsonaro (PL) em comícios de campanha eleitoral

Esta é a agenda dos dois candidatos à Presidência para esta quinta-feira (27). Ambos cumprem agenda na Região Sudeste. O segundo turno da eleição será no próximo domingo, dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL) : às 11h, faz em carreata de Belford Roxo até São João do Meriti, onde realiza comício, e às 16h faz comício em Campo Grande, no Rio de Janeiro.

Lula (PT): às 8h, concede entrevista à rede de rádios Clube FM.

