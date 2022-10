Reprodução: redes sociais - 24/10/2022 Lula durante coletiva de imprensa em São Paulo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou nesta quinta-feira (27) uma carta apresentando suas principais propostas em um eventual governo. O candidato à Presidência da República nas eleições 2022 dividiu o documento em 13 pontos e deu destaque para a responsabilidade fiscal e social, democracia e agricultura sustentável.



Logo no começo do documento, Lula diz que “esta não é uma eleição qualquer” e que seu projeto para o Brasil é totalmente diferente do que é defendido pelo seu adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Um é o país do ódio, da mentira, da intolerância, do desemprego, dos salários baixos, da fome, das armas e das mortes, da insensibilidade, do machismo, do racismo, da homofobia, da destruição da Amazônia e do meio ambiente, do isolamento internacional, da estagnação econômica, do apreço à ditadura e aos torturadores. Um Brasil de medo e insegurança com Bolsonaro”, afirma um trecho da carta.

“Outro é o país da esperança, do respeito, do emprego, dos salários decentes, da aposentadoria digna, dos direitos e oportunidades para todas e todos, da vida, da saúde, da educação, da preservação do meio ambiente, do respeito às mulheres, à população negra e à diversidade; da integração soberana ao mundo, da comida no prato e, sobretudo, do compromisso inabalável com a democracia. Um Brasil de esperança, um Brasil para todos”, acrescenta.

O ex-presidente afirmou que retornará com o Bolsa Família, dando R$ 600 aos beneficiários e um adicional de R$ 150 a cada criança com menos de seis anos na família. “O Bolsa Família tem condicionante. Não é um dinheiro dado aleatoriamente”.

Na carta, Lula relata que defenderá a democracia e a liberdade dos brasileiros. “A reconstrução do Brasil exige uma gestão pública competente, responsável, aberta ao diálogo e com a mais ampla participação da sociedade. Exige uma gestão da economia com credibilidade, responsabilidade e previsibilidade”, comenta o petista.

O ex-presidente prometeu que buscará recuperar a imagem do Brasil – Lula acusa Bolsonaro de não ter boa relação internacional – com líderes de outros países. “Superar o isolamento internacional e reposicionar o Brasil como protagonista no mundo é nosso compromisso. Retomaremos a política externa soberana, altiva e ativa, promovendo o diálogo democrático e respeitando a autodeterminação dos povos”, detalha.

Economia

Lula promete isentar o Imposto de Renda para pessoas físicas para R$ 5 mil. Atualmente, são isentos brasileiros com salário menor que R$ 1.903,98.

Ele ainda garante que fará um programa – intitulado de “Desenrola Brasil” – para que os brasileiros tenham facilidade em negociar suas dívidas, podendo sair do Serasa. O projeto é semelhante ao que foi defendido por Ciro Gomes (PDT).

Lula ainda explica seus planos para Educação, Saúde, Cultura, Direitos Humanos, Habitação e Segurança.

“Ao longo dessa campanha, vi a esperança brilhando nos olhos do nosso povo. A esperança de uma vida melhor num país mais justo. O Brasil precisa de um governo que volte a cuidar da nossa gente, especialmente de quem mais necessita. Precisa de paz, democracia e diálogo. É com a força do nosso legado e os olhos voltados para o futuro que dirijo esta carta ao povo brasileiro. Que Deus nos ilumine nessa caminhada”, conclui.

