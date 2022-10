Montagem iG / Imagens: Ricardo Stuckert e Marcelo Camargo/Agência Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) disputam o segundo turno das eleições 2022

O jornal americano The New York Times publicou nesta quinta-feira (27) um vídeo de quase sete minutos afirmando que a eleição presidencial no Brasil irá definir o futuro do planeta . "Quem vencer herdará o controle sobre mais da metade da floresta amazônica", disse.

No vídeo, o NYT condena a gestão ambiental de Bolsonaro e cita medidas adotadas pelo governo, como o desmonte das agências de fiscalização, o aumento do desmatamento, o descaso com terras indígenas e a proximidade com o agronegócio. A líder indígena Txai Suruí aparece no vídeo e alerta sobre a importância da Amazônia para pessoas do mundo todo.

"Um candidato quer salvar a Amazônia e o outro quer queimá-la. A maior floresta tropical do mundo é a minha casa. (...) Você também precisa da Amazônia para sobreviver e, em breve, seu destino será definido por um desses homens", afirmou.

O vídeo também alerta para a PL2633, que poderia ser aprovada em um eventual novo mandato de Bolsonaro. O projeto de lei propõe regularizar a ocupação indevida de terras públicas, favorecer a impunidade de crimes ambientais e facilitar o desmatamento ambiental.

Segundo o NYT, esse pode ser o projeto de lei menos conhecido e mais destrutivo do mundo. "Este projeto não é apenas um perdão para crimes passados, é um passe para o cometimento de novos crimes."

O jornal descreve Lula como um governante totalmente na contramão de Bolsonaro, que fez "plano agressivo" para salvar a Amazônia nos anos 2000. "O ex-presidente criou novas áreas de conservação que eram maiores do que todo o Reino Unido, cobrou bilhões em multas e inventou um sistema [para monitorar a derrubada de árvores] que Bolsonaro vem ignorando."

O vídeo termina dizendo que “todos nós precisamos desesperadamente de um novo presidente que não queime toda a Amazônia".

