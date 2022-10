Rovena Rosa/ Agência Brasil Amoêdo foi suspenso pelo Partido novo





João Amoêdo , fundador do Partido Novo , afirmou ter recebido com "indignação e surpresa" a suspensão da sua filiação à legenda nesta quinta-feira (27). Em nota, a sigla informou que o desligamento se deu por "possíveis violações Estatutárias cometidas por ele", sem fornecer mais detalhes.

Além disso, também foi solicitada a expulsão do político do partido, e ele terá dez dias para se apresentar uma defesa contra um desligamento definitivo junto ao partido.

Amoêdo destacou que a Comissão de Ética Partidária aprovou por 4 votos a 3 a sua suspensão, e que três dos quatro membros que votaram pelo seu afastamento foram incorporados ao grupo nas últimas semanas.





A decisão do partido foi anunciada após ele declarar voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições . E esse ponto foi abordado por ele nas críticas publicadas em uma rede social.

"Todos os mandatários que assinaram o pedido de suspensão e a expulsão declararam voto em Bolsonaro no segundo turno , e um deles é coordenador estadual de campanha do presidente", postou o fundador do partido.

"Após a minha declaração de voto, sofri ataques do partido, de alguns mandatários e do presidente da instituição", disse na sequência.

João Amoêdo volta a reafirmar o seu voto no ex-presidente no final da sequência de postagens que realizou na sua conta oficial do Twitter.

"Apresentarei a minha defesa no Comitê de Ética do partido e tomarei as medidas jurídicas adequadas para garantir o meu direito, e de todos os filiados, de se manifestarem de acordo com a legislação brasileira e as regras internas do NOVO . Esse é o ambiente que espero para o NOVO e para o País. Por isso, reafirmo meu voto em Lula no próximo domingo", completa.

Suspensão de Amoêdo

No último dia 15, Amoêdo declarou apoio a Lula no segundo turno das eleições 2022. Ele, que apoiou Jair Bolsonaro em 2018, desistiu de anular o voto e disse que vai votar no petista.

No último dia 15, Amoêdo declarou apoio a Lula no segundo turno das eleições 2022. Ele, que apoiou Jair Bolsonaro em 2018, desistiu de anular o voto e disse que vai votar no petista.

"O Partido Novo, através da Comissão de Ética Partidária (CEP), decidiu suspender liminarmente a filiação de JOÃO DIONÍSIO FILGUEIRA BARRETO AMOÊDO, até o encerramento do Processo Disciplinar aberto contra ele, por possíveis violações Estatutárias cometidas por ele, com base no art. 21, II combinado com §2º. A Comissão de Ética Partidária (CEP) é o órgão nacional, independente e permanente de apoio à gestão do NOVO e que tem como principal função zelar pela ética e decoro, bem como pela aplicação do Estatuto e normas internas do NOVO, sendo assim o órgão competente para julgar denúncias feitas por nossos filiados", afirmou o partido em comunicado.

