Reprodução/Youtube Haddad em entrevista ao podcast Flow, nesta quarta-feira (26)





Fernando Haddad , candidato do PT nas eleições para o governo de São Paulo, afirmou, nesta quarta-feira (26), que considera dar continuidade a algumas políticas públicas que foram instauradas durante o atual govern do estado.

A fala do petista foi feita durante uma entrevista ao podcast Flow, programa conduzido por Igor 3K e que contou com a presença de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na última semana.

De acordo com o ex-prefeito de São Paulo, o novo governante não pode "negar o mérito" das ações realizadas pelo político que estava ocupando o cargo anteriormente.

"Quando você assume o governo, você dá a sua cara para o governo, mas sem perder de vista que existe uma coisa que é a continuidade das políticas públicas, o aperfeiçoamento delas, e não negar mérito de quem veio antes. Eu acho que é uma forma de você preservar o seu legado é valorizar o que você recebeu. Porque o teu sucessor pode ter o mesmo procedimento em relação a você", afirmou o ex-ministro da Educação.

"Tem um jogo na política que assim, o que é de governo e o que é de estado? Tem coisas que são do Estado brasileiro", completa.





Haddad também enfatiza que o governador não assume o cargo executivo para ser o "dono do estado", dado que trata-se de uma gestão que conta com serviço público.

Quando questionado pelo apresentador sobre quais seriam as ações do atual governo que ele daria continuidade em um possível mandato à frente de São Paulo , o petista não dá uma resposta concreta, mas cita alguns projetos educacionais do estado.

"As Fatecs (Faculdade de Tecnologia de São Paulo) e ETECs (Escolas Técnicas de São Paulo) são um patrimônio de São Paulo, não foi obra do PT, o PT nunca governou o estado. Você vai deixar de considerar o Centro Paula Souza, que é o mantenedor das etecs e fatecs? Você vai deixar de considerar um legado importante para o estado? A USP não é um legado importante? A Unicamp, Unesp, o Butantã, a Sabesp, são coisas muito importantes. Você vai melhorar? Vai, é sua obrigação fazer isso, mas vai negar o que você está recebendo de patrimônio social?", ressalta o candidato a governador.

Pesquisa para o 2° turno

A pesquisa Ipec divulgada nesta terça-feira (25) mostra que a diferença entre os candidatos ao governo de São Paulo no segundo turno das eleições diminuiu desde a publicação da última aferição.

De acordo com o levantamento, Tarcísio de Freitas, aparece com 46% das intenções de votos. Seu adversário, o petista Fernando Haddad , marcou 43% nesta edição da pesquisa.

Os votos válidos relevados pela pesquisa mostram que o ex-ministro da Infraestrutura tem 52%, enquanto o ex-prefeito de SP tem 48%.

No primeiro turno, o candidato Tarcísio de Freitas ficou à frente com 42,32% dos votos e Fernando Haddad, 35,70%.

