Reprodução: commons - 26/10/2022 Beto Carrero World

O parque Beto Carrero World , localizado no estado de Santa Catarina, anunciou uma promoção, nesta quarta-feira (26), que faz alusão aos eleitores do Partido dos Trabalhadores ( PT ), incentivando-os a não comparecerem às urnas no segundo turno das eleições , que ocorre no próximo domingo, dia 30 de outubro.

"Para quem reclamou da promoção verde e amarelo, chegou o passaporte Para Todos! Chega de briga? Convide seu amigo petista e divirta-se o dia inteiro com ele! Vale somente domingo, para quem vier de vermelho, entrar antes das 8h e sair depois das 17h", disse a empresa através do Instagram.

O anúncio dá desconto de 25% no ingresso para quem for ao parque vestido de vermelho e frisa que a promoção só vale no dia 30.

O horário de permanência estipulado pelo estabelecimento (8h as 17h) refere-se ao período que o eleitor pode votar. Ou seja, o petista que entrar no parque não deve sair até o término das eleições.

Na terça-feira (25), o parque também divulgou uma promoção dizendo que daria desconto de 25% nos ingressos, até o dia 31 de outubro, para aqueles que estivessem vestidos de verde e amarelo, cores da bandeira do Brasil.

Indignados, os internautas reprovaram atitude do Beto Carrero. "Então deixa ver se eu entendi. É pra ir pro Beto carreiro e não ir pra urna? Vcs tão influenciando as pessoas a não irem votar?", comentou um usuário na publicação do parque.

Outro internauta afirmou que esta não era a função do parque. "Que coisa feia, mudou totalmente a função do parque… no espaço que as pessoas procuram diversão tomar partido, decepcionante… esperava de outras empresas!".

Segundo o artigo 299 do Código Eleitoral, a prática de compra e venda de voto feita com dinheiro ou qualquer tipo de favorecimento é crime no Brasil. A punição pode chegar até quatro anos de prisão e pagamento de multa.

Eleições

Santa Catarina é um dos 12 estados em que ocorrerá segundo turno para governador do Estado. O candidato Décio Lima (PT) e Jorginho Mello (PL), disputam o novo pleito neste domingo.

No primeiro turno, o candidato do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro teve 38,61% dos votos. O petista ficou com 17,42%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.